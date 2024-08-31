USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Важные заявления министра обороны Украины

17:51 2525

Украинская сторона во время встречи с чиновниками США передала список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

«Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам совершают, поэтому я надеюсь, что нас услышали. Мы показываем, что аэродромы, используемые ими для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов», - заявил Умеров.

Украинский министр также сообщил, что увольнение уже экс-командующего Военно-воздушными силами Олещука не связано с крушением истребителя F-16. «Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… на данном этапе я бы не стал их связывать», - сказал Умеров.

Сам CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Киев не должен ожидать от США новых значительных поставок ракет ATACMS - из-за ограниченного количества в американских запасах и длительного времени производства этого оружия.

Источник также заявил, что что многие из целей Украины в России находятся за пределами действия ATACMS, поскольку российские военные вывели оттуда свое вооружение. Речь прежде всего о самолетах, запускающих планирующие авиабомбы.

Важные заявления министра обороны Украины
Важные заявления министра обороны Украины
17:51 2526
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
14:59 5986
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 5591
Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 6940
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 5848
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 8522
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 5731
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 4180
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 7848
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 4646
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре ФОТО
13:06 3184

ЭТО ВАЖНО

Важные заявления министра обороны Украины
Важные заявления министра обороны Украины
17:51 2526
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
14:59 5986
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 5591
Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 6940
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 5848
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 8522
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 5731
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 4180
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 7848
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 4646
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре ФОТО
13:06 3184
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться