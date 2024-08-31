Важные заявления министра обороны Украины

Украинская сторона во время встречи с чиновниками США передала список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

«Мы объяснили, какие средства нам нужны для защиты граждан от российского террора, который россияне нам совершают, поэтому я надеюсь, что нас услышали. Мы показываем, что аэродромы, используемые ими для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов», - заявил Умеров.

Украинский министр также сообщил, что увольнение уже экс-командующего Военно-воздушными силами Олещука не связано с крушением истребителя F-16. «Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… на данном этапе я бы не стал их связывать», - сказал Умеров.

Сам CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что Киев не должен ожидать от США новых значительных поставок ракет ATACMS - из-за ограниченного количества в американских запасах и длительного времени производства этого оружия.

Источник также заявил, что что многие из целей Украины в России находятся за пределами действия ATACMS, поскольку российские военные вывели оттуда свое вооружение. Речь прежде всего о самолетах, запускающих планирующие авиабомбы.