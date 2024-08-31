Президент Сербии не верит во вступление в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что его страна вряд ли вступит в Европейский союз в 2028 году, пишет Reuters.

"Я не верю, что мы станем частью Европейского союза в 2028 году", - заявил Вучич на конференции по безопасности Globsec в Праге. Этого не произойдет (членства в ЕС), я не лгу своему народу".

"И я считаю, что если некоторые из нас и станут членами ЕС, то это не произойдет раньше 2030 года, но это всего лишь моя оценка", - добавил он. - "Что может произойти за это время, никто не знает".

Заявление Вучича прозвучало через два дня после того, как Сербия заключила историческую сделку по поставке оружия с французской компанией Dasault Aviation (AM.PA), закупив 12 новых истребителей Rafale, что является серьезным шагом в сторону от оборонного сотрудничества с Москвой.

Чтобы вступить в ЕС, Сербии необходимо улучшить свою демократию, верховенство закона, судебную систему, экономику, а также искоренить коррупцию и организованную преступность.

Выступая в той же группе экспертов Globsec в субботу, президент Черногории Яков Милатович заявил, что его страна, которая уже является членом НАТО, надеется вступить в ЕС к 2028 году.

"Мы хотели бы выйти на финальную стадию, и сейчас наша цель — стать 28-м государством-членом ЕС к 2028 году. Это амбициозная цель, но я очень надеюсь, что она будет реалистичной", — сказал он.