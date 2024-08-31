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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Лавров решает, кому вступить в НАТО, а кому нет

17:57 1230

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "не будет вести переговоры за свою территорию".

"Какую цель и замысел они ставили, очень трудно судить. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже (президент Украины Владимир) Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем", - сказал министр, комментируя атаку Украины на Курскую область.

Он добавил, что "Владимир Путин еще полтора года назад, когда касался темы возможных переговоров, сказал, что Россия не против переговоров, но те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться". "В Стамбуле меньше чем через месяц после начала нашей "специальной военной операции", по сравнению с тем, что мы видим сейчас, было очень легко договориться. Они этого не хотели", - сказал Лавров.

"Про все остальное президент сказал 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, что мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Реалий на земле, реалий в российской Конституции, где четко записано, что у нас теперь кроме Крыма есть еще четыре новых субъекта Федерации. Конечно, при всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может", - добавил Лавров.

"Что касается того, какая была цель у тех, кто организовал провокацию в Курской области, вторжение нацистских подразделений с большим количеством наемников, а может быть и не наемников, а кадровых военнослужащих, там уже зафиксирована иностранная речь", - сказал он.

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