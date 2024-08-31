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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Эрдоган назвал рецепт сильной и уважаемой Турции

18:32 431

Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом, только в таком случае она будет сильной и уважаемой. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС республики, транслировавшейся телеканалом TRT Haber.

"Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, как утверждают некоторые. Нам не нужно делать выбор", - сказал он.

Эрдоган сообщил по итогам июльского саммита НАТО, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС, в которой на данный момент имеет статус наблюдателя. Анкара официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года.

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