Эрдоган назвал рецепт сильной и уважаемой Турции

Турция намерена одновременно развивать отношения с Востоком и Западом, только в таком случае она будет сильной и уважаемой. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС республики, транслировавшейся телеканалом TRT Haber.

"Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС, как утверждают некоторые. Нам не нужно делать выбор", - сказал он.

Эрдоган сообщил по итогам июльского саммита НАТО, что Турция намерена стать полноправным членом ШОС, в которой на данный момент имеет статус наблюдателя. Анкара официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года.