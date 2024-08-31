США освободили одного из самых кровожадных наркобаронов

Один из самых известных наркобаронов в истории Мексики Осиэль Карденас был освобожден из тюрьмы в США в пятницу и передан под стражу иммиграционным властям, которые могут его депортировать, передает Reuters.

Бывший лидер «Картеля Залива» Карденас руководил самыми кровавыми бандитскими разборками в бурном прошлом Мексики, и его обвиняют в том, что он трансформировал наркоторговлю, применив тактику чрезмерного насилия, такую как обезглавливание. Карденас основал «Зетас», вооруженное крыло картеля, состоящее из бывших армейских спецназовцев.

Он был схвачен после перестрелки в 2003 году и экстрадирован в США в 2007 году. В 2010 году он был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Позже «Зета» отделилась и на некоторое время стала самой смертоносной преступной группировкой в Мексике, затем она практически прекратила свое существование.

Представитель пенитенциарной службы США сообщил агентству Reuters, что Карденас был освобожден «под стражу иммиграционной и таможенной службы США (ICE)» ранее в пятницу. Пока неясно, будет ли Карденас депортирован в Мексику или останется на территории США.