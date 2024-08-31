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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Что обсуждалось на коллегии Минтруда

18:54 138

В рамках работы в социальной сфере продолжается расширение сети центров DOST, реабилитационных и профессионально-учебных центров в регионах. Об этом сообщалось на очередном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Выступивший на коллегии министр Сахиль Бабаев отметил, что одним из главных приоритетов является повышение доступности услуг DOST, реабилитации и профессиональной подготовки для жителей регионов, а также создание новых учреждений по предоставлению этих услуг.

На коллегии отмечалось, что в последние годы в этой сфере были сделаны важные шаги. Уже открыты 7 центров DOST, пункт оказания услуг Smart DOST в селе Агалы Зангиланского района и филиал Карабахского регионального центра DOST в городе Шуша. Также 12 реабилитационных и социальных учреждений министерства были приведены в соответствие с современными стандартами, построены и введены в эксплуатацию детские реабилитационные центры в Габале и Шамкирe. В ближайшие месяцы планируется открытие Регионального центра DOST в Нахчыванской Автономной Республике. Кроме того, планируется создание Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Нахчыване и филиалов DOST в районах Автономной Республики.

Было отмечено, что в настоящее время идет строительство центров DOST в Губе, Сабирабаде, Сумгаите и Гяндже, а в Масаллы строительство центра DOST начнется в этом году. Обсуждалось проектирование центров профессиональной подготовки в Шеки, Губе, Сабирабаде и Масаллы, детских реабилитационных центров в Агджабеди и Губе, а также других учреждений.

Также сообщалось о планах создания реабилитационного центра для лиц с инвалидностью в Кельбаджаре и социальных учреждений в ряде других районов.

На коллегии обсуждалась работа в сфере социальных услуг. В этом году 4,3 тысячи одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью получили социально-бытовые услуги на дому, более 2,2 тысячи человек были обеспечены социальными услугами в стационарных и полустационарных условиях, 107 детей усыновлены.

Внимание также уделили проектам Социального центра поддержки, направленным на помощь малообеспеченным семьям и другим уязвимым группам, а также мерам по реинтеграции, чтобы предотвратить попадание детей в интернаты. Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты представила результаты анализа и исследований, проведенных в этом году, включая опросы и мониторинг, а также данные о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда.

На заседании обсуждались вопросы расширения сети центров DOST, реабилитационных и профессионально-учебных центров, предоставления социальных услуг, реализации проектов социальной поддержки для уязвимых групп населения и других направлений работы. Также утверждены 44 новых стандарта профессий и квалификаций.

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