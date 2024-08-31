МИД Азербайджана о заявлении Пашиняна

Вызывает сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа на пресс-конференции «в очередной раз сделал ряд заявлений, которые противоречат процессу нормализации отношений с Азербайджаном и усилиям по обеспечению мира и безопасности в регионе». Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, утверждения о том, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, являются ложными.

«Попытки провести параллели и сравнения в этом вопросе между Конституцией Азербайджана и Конституцией Армении недопустимы», - сказал Гаджизаде.