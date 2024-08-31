USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

МИД Азербайджана о заявлении Пашиняна

19:04 2765

Вызывает сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа на пресс-конференции «в очередной раз сделал ряд заявлений, которые противоречат процессу нормализации отношений с Азербайджаном и усилиям по обеспечению мира и безопасности в регионе». Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, утверждения о том, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, являются ложными.

«Попытки провести параллели и сравнения в этом вопросе между Конституцией Азербайджана и Конституцией Армении недопустимы», - сказал Гаджизаде.

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 9974
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
12:47 6914
Важные заявления министра обороны Украины
Важные заявления министра обороны Украины
17:51 7478
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
14:59 8173
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 6350
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 6847
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 9561
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 6927
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 5049
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 9200
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 5300

ЭТО ВАЖНО

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 9974
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
12:47 6914
Важные заявления министра обороны Украины
Важные заявления министра обороны Украины
17:51 7478
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
14:59 8173
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 6350
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 6847
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 9561
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 6927
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 5049
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 9200
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 5300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться