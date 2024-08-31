Сотни тысяч украинцев покинут страну

До конца года около 400 000 украинцев покинут страну из-за проблем с электроэнергией, утверждает Bloomberg.

«Украинцы боятся, что зимой страна погрузится во тьму на фоне атак по энергоинфраструктуре. Правительство усилило давление, почти удвоив в июне тарифы на электроэнергию, что усилило общественный гнев. Неспособность обеспечить страну электричеством может ускорить и без того ослабевающую поддержку украинского правительства», - пишет агентство.

Опрашиваемые Bloomberg люди говорят, что «проведут зиму на даче, так как там есть газ для приготовления пищи и плита для отопления».