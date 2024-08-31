Не могут потушить еще одну российскую нефтебазу

Нефтебаза «Атлас» в Каменском районе Ростовской народной республики горит 4-е сутки, видео публикуют украинские телеграм-каналы.

Нефтебаза была поражена украинскими войсками ночью 28 августа. Она специализируется на хранении нефтепродуктов, снабжая ими в том числе российскую армию.

Нефтебаза «Атлас» в Ростове горит уже четвертые сутки pic.twitter.com/1WZvzemtdw — Newsfeed (@Newsfeed883920) August 31, 2024

Еще одну пораженную украинскими дронами российскую нефтебазу в Пролетарске Ростовской области не могут потушить уже вторую неделю.