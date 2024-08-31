USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Не могут потушить еще одну российскую нефтебазу

видео
19:25 1963

Нефтебаза «Атлас» в Каменском районе Ростовской народной республики горит 4-е сутки, видео публикуют украинские телеграм-каналы.

Нефтебаза была поражена украинскими войсками ночью 28 августа. Она специализируется на хранении нефтепродуктов, снабжая ими в том числе российскую армию.

Еще одну пораженную украинскими дронами российскую нефтебазу в Пролетарске Ростовской области не могут потушить уже вторую неделю.

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 9977
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
12:47 6917
Важные заявления министра обороны Украины
Важные заявления министра обороны Украины
17:51 7481
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
14:59 8175
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 6350
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 6848
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 9562
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 6928
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 5050
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 9204
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 5302

ЭТО ВАЖНО

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 9977
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
12:47 6917
Важные заявления министра обороны Украины
Важные заявления министра обороны Украины
17:51 7481
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
14:59 8175
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 6350
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 6848
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 9562
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 6928
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 5050
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 9204
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 5302
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться