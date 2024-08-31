Азербайджан завоевал третью медаль на Паралимпиаде в Париже

Азербайджанский пловец Роман Салей стал серебряным призером Паралимпиады в Париже.

На 100-метровке на спине он показал время 1:00.67 и занял 2-е место, уступив лишь Стивену Клеггу из Великобритании.

Это третья медаль Азербайджана на нынешних Играх. Ранее мы завоевали золото и бронзу в таэквондо.

30-летний Роман Салей на прошлой Паралимпиаде в Токио взял три золотые награды. В Париже у него еще будет шанс подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Роман выступает в категории S12 для спортсменов с нарушениями зрения.