В Европе заявили: Украина обязана победить

Альтернативы победы Украины в войне с Россией нет, победа Москвы будет не только проигрышем Украины, но и поражением Запада, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она подчеркнула, что Украина должна выиграть войну.

«Нет альтернативы выигрышу Украины в войне. Потому что если выиграет Россия, то не только Украина потерпит поражение, но и все мы. В Европе сформировалось практически единодушное мнение о поддержке Украины. «Иногда у нас возникают внутренние дискуссии... Но 26 против одного», - сказала Фредериксен, скорее всего имея ввиду Венгрию.