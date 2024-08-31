Нидерланды передали Украине почти 30 единиц бронетехники

В соцсети Х глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина «отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором».

«Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии», – добавил он.

Viking Bandvagn S10 – это бронированные амфибийные вездеходы, которые состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

Брекельманс не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.