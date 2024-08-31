Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Грузии Бидзина Иванишвили в ходе выступления в городе Озургети заявил, что партия «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, «делает все возможное, чтобы втянуть страну в военный конфликт».

«После парламентских выборов 26 октября должно завершится участие радикалов в грузинской политике, на повестку встанет вопрос правосудия «Единого нацдвижения».

Мы должны оставить будущему поколению здоровую и демократическую политическую среду, чтобы они не выбирали между миром и войной, между агентами других стран и политической командой, проводящей интересы грузинского народа.

Осуждение виновных политических агентов, совершенствование политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей возможны в случае получения «Грузинской мечтой» конституционного большинства», - сказал Иванишвили.