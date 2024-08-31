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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Германия дала афганцам деньги и отправила восвояси

20:28 1210

Германия депортировала 28 афганских беженцев на родину впервые с момента прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане в 2021 году. Отмечается, что все 28 человек были осужденными преступниками. Каждый из них перед вылетом получил €1.000.

17 июня Bloomberg сообщил, что правительство Германии рассматривает миграционный пакт с Ташкентом о вывозе в Узбекистан беженцев из Афганистана.

Отмечалось, что в соответствии с планом Ташкент будет принимать депортированных Берлином афганцев и возвращать их домой с помощью частной авиакомпании. 19 июня власти Узбекистана опровергли вышеупомянутую информацию.

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