Германия дала афганцам деньги и отправила восвояси

Германия депортировала 28 афганских беженцев на родину впервые с момента прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане в 2021 году. Отмечается, что все 28 человек были осужденными преступниками. Каждый из них перед вылетом получил €1.000.

17 июня Bloomberg сообщил, что правительство Германии рассматривает миграционный пакт с Ташкентом о вывозе в Узбекистан беженцев из Афганистана.

Отмечалось, что в соответствии с планом Ташкент будет принимать депортированных Берлином афганцев и возвращать их домой с помощью частной авиакомпании. 19 июня власти Узбекистана опровергли вышеупомянутую информацию.