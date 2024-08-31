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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Кандидат в президенты Польши пообещал отстреливать мигрантов

20:56 762

Польские пограничники будут расстреливать мигрантов-нелегалов на границах страны. Такое обещание в случае своего избрания на президентский пост сделал кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен на съезде своей партии.

«Если кто-то постарается нелегально пересечь границу польского государства, в него надо просто стрелять», - сказал Ментцен. Он также заявил, что собирается принимать резкие меры против германских полицейских, если они снова начнут вывозить мигрантов на польскую сторону границы.

В конце 2023 года нелегальные мигранты попытались сломать забор на границе Польши и Беларуси в районе Черемши. Погранслужба сообщила, что за сутки в страну попытались проникнуть 28 человек, в частности, граждане Египта, Ирана и Ирака.

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