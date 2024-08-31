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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Гаджизаде опровергает: Азербайджан не закупал итальянского оружия

21:28 565

Утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан якобы закупил оружие у Италии, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на сегодняшние заявления Пашиняна.

Представитель МИД подчеркнул, что слова премьер-министра Армении о военном бюджете Азербайджана противоречат информации, предоставленной международными организациями:

«Заявление армянской стороны о том, что военный бюджет Азербайджана составляет 14-15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что значительно больше, чем у Армении, полностью противоречит информации, распространяемой соответствующими международными организациями о военном бюджете (Азербайджана). Цифры многократно преувеличены. Наряду с этим, увеличение военных расходов Армении на 46% по сравнению с прошлым годом является еще одним показателем, доказывающим милитаризацию Армении», - добавил он.

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