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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Лавров:«Турция готова выйти из Сирии»

новость дополнена
21:48 317

Россия, Турция, Сирия, Иран в обозримом будущем проведут очередную встречу для обсуждения нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы с большими усилиями по линии внешнеполитических ведомств и министерств обороны в прошлом году сумели провести встречи с участием и оборонных ведомств, и министерств иностранных дел, и спецслужб. Там попытались обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой. В этих встречах участвовали представители Сирии, Турции, России и Ирана, - сказал он. - Сейчас исходим из целесообразности готовить очередную встречу. Уверен, что она состоится в обозримой перспективе», - сказал он.

По словам Лаврова, «Россия заинтересована в том, чтобы партнеры в Дамаске и Анкаре нормализовали свои отношения». «Тем более, что у нынешних лидеров Турции и Сирии были теплые личные отношения до 2010-2011 годов, до начала «арабской весны». Думаю, что это тоже сыграет свою позитивную роль», - добавил глава МИД РФ.

По его словам, «Турция готова обсуждать порядок вывода войск из Сирии, но пока не удается согласовать конкретные параметры».

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