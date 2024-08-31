Уничтожен один из виновников ракетного обстрела Израиля
31 августа 2024, 22:13 798
Израиль уничтожил ударом с воздуха в центральной части сектора Газа полевого командира бригады «Центральных лагерей» палестинской группировки «Исламский джихад» Мухаммеда Катруи, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Катруи несет ответственность за ракетные обстрелы Израиля из центральной части сектора Газа», - отметили в ведомстве.
Ранее Израиль сообщил о ликвидации на сирийско-ливанской границе одного из лидеров «Исламского джихада» Фариса Касима.
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