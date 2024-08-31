Удар по Дурову. Выстрел по «Гуглу». Снаряд по Маску
В мире продолжается титаническая борьба властей различных стран с крупнейшими социальными сетями. В фокусе оказались Telegram, Google и вот теперь Х Илона Маска.
Как сообщал накануне haqqin.az, член Верховного суда Бразилии Алишандри ди Морайс приказал заблокировать детище американского миллиардера. Формально поводом для этого резкого решения было то, что у Х нет представителя в Бразилии. А на самом деле в центре скандала оказались обвинения в адрес Маска в том, что он допускает присутствие у себя десятков аккаунтов, распространяющих дезинформацию.
Маск неделю назад закрыл свой офис в Бразилии после того, как судья Морайс пригрозил арестовать его сотрудников за отказ удалить аккаунты, которые нарушали бразильские законы.
Бразилия с населением 200 миллионов человек, из которых от 20-25 миллионов являются пользователями Х, является четвертым по значимости и наиболее быстро растущим рынком цифровой империи Маска. В случае отказа выполнять решение судьи нарушителей ждет штраф в размере 9 тысяч долларов. Для рядового бразильца это огромная сумма.
По данным Economist Intelligence Unit, которые приводит BBC, в 2023 году медианный доход домохозяйства в Бразилии составлял в долларовом эквиваленте 11420 долларов в год, а средняя зарплата – 597 долларов в месяц.
Маск крайне гневно отреагировал на решение бразильского судьи. Он сказал, «что свобода слова является краеугольным камнем демократии, и никем не избранный псевдосудья разрушает ее в политических целях».
Морайс уже давно стал в Бразилии героем левых и смертельным врагом правых. Он проявил себя в борьбе с главным до недавнего времени ультраправым в этой стране, бывшим президентом Жаиром Болсонару и его сторонниками в Конгрессе. Во время выборов 2022 судья заставил удалить свыше 140 постов в Х, в которых оспаривалось поражение Болсонару, и выражались симпатии к ультраправой орде, которая пошла штурмовать бразильский Конгресс и ее Верховный суд.
Вам это ничего не напоминает? Да, все было сделано по американскому сценарию января 2021 года. Тогда за очевидное подстрекательство Дональда Трампа к нападению на Капитолий его аккаунт был удален из Twitter. Через месяц после того, как Маск в 2022 году приобрел эту сеть за 44 миллиарда долларов и переименовал ее в Х, Трамп вновь обрел к ней доступ. А Маск, как мы знаем, стал его лучшим другом, и ему было обещано место в правительстве в случае победы республиканца. И вот, в последние недели в Х стали в ассортименте появляться посты, авторы которых обрушиваются на Камалу Харрис и ее напарника по выборам Тима Уолца.
Сам Маск претендует на то, чтобы Х стала некоей «землей обетованной», где каждому позволено говорить все, что он пожелает, без какой бы то ни было цезуры. Однако явно тенденциозный подбор постов – не лучшая реклама свободы слова по Маску.
Бразильские эксперты предсказывают, что Илон при всем своем негодовании умерит ярость и, возможно, в ближайшие два-три дня согласится выполнять условия судьи. Прецеденты этого были в других странах. Например, в Индии, также очень важной страны для владельца Х, он согласился с требованиями правительства страны убрать ссылки на документальный фильм BBC, рисующий негативный портрет премьер-министра Нарендры Моди. В других странах он, наоборот, сражался за право сохранять посты, даже если в них речь идет о локальных конфликтах. В Австралии это было видео, в котором показывалась жестокая атака на одного их местных священников.
Однако бан на Х в Бразилии стал самым громким скандалом в отношениях Маска с правительствами зарубежных стран. Как говорит бразильский профессор Карлос Аффонсо Соуса, «решение судьи стало самой крайней юридической мерой за 30 лет существования интернета в Бразилии».
Судья Морайс между тем настроен весьма решительно. В пятницу, когда было оглашено решение по компании Маска, он ввел запрет Apple и Google на размещение у них Х постов, а также коснулся контактов между Х и популярными VPN. Однако последнее тут же вызвало многочисленные протесты бразильцев, и Морайс буквально через три часа отозвал свой запрет.
Посольство США в Бразилиа внимательно следит за конфликтом Маска и бразильского Верховного суда. В его заявлении говорится, что «США уважают ценности свободы слова как основы здоровой демократии».
Это, конечно, всего лишь обычные слова. Возможно, демократы даже приветствуют изгнание Маска, пусть временное, из Бразилии. Конгрессмен Джерри Надлер, демократ из Нью-Йорка, в этом месяце направил письмо в юридический комитет Палаты представителей с тем, чтобы там провели расследование пристрастного, нередко клеветнического освещения кампании Камалы Харрис в Х. Аккаунты, поддерживающие Харрис, говорится в письме, часто бывают помечены как спам, а иногда доступ к ним ограничивается. «Хотя у нас есть значительные расхождения в том, что касается модерации в социальных сетях, представляется честным, чтобы мы оказали давление на Х», пишет Надлер.
Совершенно очевидно, что перетягивание каната между хозяевами социальных сетей и властями разных стран в ближайшем будущем будет лишь усиливаться. Идеального концепта свободы слова в мире не существует, а есть жесткая идеологическая борьба за власть. Те, кто это отрицает, являются типичными лицемерами.