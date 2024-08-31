Удар по Дурову. Выстрел по «Гуглу». Снаряд по Маску

В мире продолжается титаническая борьба властей различных стран с крупнейшими социальными сетями. В фокусе оказались Telegram, Google и вот теперь Х Илона Маска. Как сообщал накануне haqqin.az, член Верховного суда Бразилии Алишандри ди Морайс приказал заблокировать детище американского миллиардера. Формально поводом для этого резкого решения было то, что у Х нет представителя в Бразилии. А на самом деле в центре скандала оказались обвинения в адрес Маска в том, что он допускает присутствие у себя десятков аккаунтов, распространяющих дезинформацию.

Маск неделю назад закрыл свой офис в Бразилии после того, как судья Морайс пригрозил арестовать его сотрудников за отказ удалить аккаунты, которые нарушали бразильские законы. Бразилия с населением 200 миллионов человек, из которых от 20-25 миллионов являются пользователями Х, является четвертым по значимости и наиболее быстро растущим рынком цифровой империи Маска. В случае отказа выполнять решение судьи нарушителей ждет штраф в размере 9 тысяч долларов. Для рядового бразильца это огромная сумма. По данным Economist Intelligence Unit, которые приводит BBC, в 2023 году медианный доход домохозяйства в Бразилии составлял в долларовом эквиваленте 11420 долларов в год, а средняя зарплата – 597 долларов в месяц. Маск крайне гневно отреагировал на решение бразильского судьи. Он сказал, «что свобода слова является краеугольным камнем демократии, и никем не избранный псевдосудья разрушает ее в политических целях». Морайс уже давно стал в Бразилии героем левых и смертельным врагом правых. Он проявил себя в борьбе с главным до недавнего времени ультраправым в этой стране, бывшим президентом Жаиром Болсонару и его сторонниками в Конгрессе. Во время выборов 2022 судья заставил удалить свыше 140 постов в Х, в которых оспаривалось поражение Болсонару, и выражались симпатии к ультраправой орде, которая пошла штурмовать бразильский Конгресс и ее Верховный суд.

Вам это ничего не напоминает? Да, все было сделано по американскому сценарию января 2021 года. Тогда за очевидное подстрекательство Дональда Трампа к нападению на Капитолий его аккаунт был удален из Twitter. Через месяц после того, как Маск в 2022 году приобрел эту сеть за 44 миллиарда долларов и переименовал ее в Х, Трамп вновь обрел к ней доступ. А Маск, как мы знаем, стал его лучшим другом, и ему было обещано место в правительстве в случае победы республиканца. И вот, в последние недели в Х стали в ассортименте появляться посты, авторы которых обрушиваются на Камалу Харрис и ее напарника по выборам Тима Уолца. Сам Маск претендует на то, чтобы Х стала некоей «землей обетованной», где каждому позволено говорить все, что он пожелает, без какой бы то ни было цезуры. Однако явно тенденциозный подбор постов – не лучшая реклама свободы слова по Маску. Бразильские эксперты предсказывают, что Илон при всем своем негодовании умерит ярость и, возможно, в ближайшие два-три дня согласится выполнять условия судьи. Прецеденты этого были в других странах. Например, в Индии, также очень важной страны для владельца Х, он согласился с требованиями правительства страны убрать ссылки на документальный фильм BBC, рисующий негативный портрет премьер-министра Нарендры Моди. В других странах он, наоборот, сражался за право сохранять посты, даже если в них речь идет о локальных конфликтах. В Австралии это было видео, в котором показывалась жестокая атака на одного их местных священников. Однако бан на Х в Бразилии стал самым громким скандалом в отношениях Маска с правительствами зарубежных стран. Как говорит бразильский профессор Карлос Аффонсо Соуса, «решение судьи стало самой крайней юридической мерой за 30 лет существования интернета в Бразилии». Судья Морайс между тем настроен весьма решительно. В пятницу, когда было оглашено решение по компании Маска, он ввел запрет Apple и Google на размещение у них Х постов, а также коснулся контактов между Х и популярными VPN. Однако последнее тут же вызвало многочисленные протесты бразильцев, и Морайс буквально через три часа отозвал свой запрет.