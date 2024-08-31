Стало известно, сколько еще сможет воевать Россия

Военная экономика России поможет ей воевать еще 5-6 лет, а это больше, чем может позволить себе Украина. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание анализирует три фактора роста - "огромные суммы, потраченные на военную промышленность, оплату труда контрактников и пособия семьям на смерть".

Газета пишет, что почти 400 тысяч россиян подписали военные контракты только в 2023 году, и выплаты новым добровольцам продолжают расти, и контрактникам платят в десять раз больше минимальной зарплаты.

"Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, его смерть будет более "выгодной" с экономической точки зрения, чем его будущее.

Подписание контракта с армией означает, что он зарабатывает в десять раз больше минимальной зарплаты, а главное, если он погибнет в бою, его ближайшие родственники получат пособие на случай смерти, гробовые, которое может составлять до 11 миллионов рублей в зависимости от региона", - пишет издание.

"Это беспрецедентно, ведь россиян всегда отправляли в армию по принуждению или из патриотизма. Владимир Путин создал совершенно новую реальность", - заявил изданию живущий в США российский экономист Владислав Иноземцев.

По его оценкам, каждый год в среднем набирается не менее 200 000 солдат-контрактников.

"В результате огромных сумм, потраченных на военную экономику и оплату контрактников, рост экономики в основном обеспечивался за счет потребления. Согласно предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт во втором квартале подскочил на 4 % в годовом исчислении", - говорится в статье.

Уровень безработицы в РФ находится на самом низком за всю историю уровне - 2,6%. Основываясь на этих макроэкономических параметрах, в июле Всемирный банк включил Россию в список стран с "высоким уровнем дохода".

Более того, российская экономика никогда не была в лучшей форме, несмотря на западные санкции. "Благодаря сокращению оттока капитала в результате санкций внутренний спрос смог вырасти, особенно в секторе услуг. Бюджет получает больше доходов, а импорт поддерживается на достаточном уровне", - резюмирует эксперт.

Устойчива ли экономическая "модель" Владимира Путина? Владислав Иноземцев считает, что да. "Россия остается крупнейшим в мире экспортером сырья, что дает Кремлю доход, необходимый для производства оружия и оплаты солдат, отправляемых на фронт".

Риски для такого рода экономической модели - исчерпание трудовых резервов и производственных мощностей, о чем заявляли и в Центробанке РФ. К этому добавляется жесткая конкуренция за рабочую силу между армией и промышленностью, в частности - предприятиями ВПК, которые работают "в бешеном темпе", двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.

За последние десять месяцев, по словам вице-премьера Дениса Мантурова, 520 000 работников ушли с гражданских предприятий в оборонную промышленность. Зарплаты там более привлекательные. Поэтому "нехватка рабочей силы - это сейчас главная проблема России". Два миллиона рабочих мест в промышленности сейчас остаются незаполненными, по данным Росстата.