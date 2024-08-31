Стало известно, сколько еще сможет воевать Россия
Военная экономика России поможет ей воевать еще 5-6 лет, а это больше, чем может позволить себе Украина. Об этом пишет французская газета Le Monde.
Издание анализирует три фактора роста - "огромные суммы, потраченные на военную промышленность, оплату труда контрактников и пособия семьям на смерть".
Газета пишет, что почти 400 тысяч россиян подписали военные контракты только в 2023 году, и выплаты новым добровольцам продолжают расти, и контрактникам платят в десять раз больше минимальной зарплаты.
"Появилась странная экономическая модель, согласно которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина решит пойти воевать и умрет в возрасте между 30 и 35 годами, его смерть будет более "выгодной" с экономической точки зрения, чем его будущее.
Подписание контракта с армией означает, что он зарабатывает в десять раз больше минимальной зарплаты, а главное, если он погибнет в бою, его ближайшие родственники получат пособие на случай смерти, гробовые, которое может составлять до 11 миллионов рублей в зависимости от региона", - пишет издание.
"Это беспрецедентно, ведь россиян всегда отправляли в армию по принуждению или из патриотизма. Владимир Путин создал совершенно новую реальность", - заявил изданию живущий в США российский экономист Владислав Иноземцев.
По его оценкам, каждый год в среднем набирается не менее 200 000 солдат-контрактников.
"В результате огромных сумм, потраченных на военную экономику и оплату контрактников, рост экономики в основном обеспечивался за счет потребления. Согласно предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт во втором квартале подскочил на 4 % в годовом исчислении", - говорится в статье.
Уровень безработицы в РФ находится на самом низком за всю историю уровне - 2,6%. Основываясь на этих макроэкономических параметрах, в июле Всемирный банк включил Россию в список стран с "высоким уровнем дохода".
Более того, российская экономика никогда не была в лучшей форме, несмотря на западные санкции. "Благодаря сокращению оттока капитала в результате санкций внутренний спрос смог вырасти, особенно в секторе услуг. Бюджет получает больше доходов, а импорт поддерживается на достаточном уровне", - резюмирует эксперт.
Устойчива ли экономическая "модель" Владимира Путина? Владислав Иноземцев считает, что да. "Россия остается крупнейшим в мире экспортером сырья, что дает Кремлю доход, необходимый для производства оружия и оплаты солдат, отправляемых на фронт".
Риски для такого рода экономической модели - исчерпание трудовых резервов и производственных мощностей, о чем заявляли и в Центробанке РФ. К этому добавляется жесткая конкуренция за рабочую силу между армией и промышленностью, в частности - предприятиями ВПК, которые работают "в бешеном темпе", двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.
За последние десять месяцев, по словам вице-премьера Дениса Мантурова, 520 000 работников ушли с гражданских предприятий в оборонную промышленность. Зарплаты там более привлекательные. Поэтому "нехватка рабочей силы - это сейчас главная проблема России". Два миллиона рабочих мест в промышленности сейчас остаются незаполненными, по данным Росстата.
В то же время Иноземцев полагает, что благодаря торговле сырьем таких темпов роста Россия способна добиваться еще пять-шесть лет, "а это гораздо дольше, чем может выдержать Украина".
Кроме того, как пишет издание, данный тип экономики стимулирует российскую власть не заканчивать войну в Украине, поскольку масштабная демобилизация якобы "обнулит достигнутый рост".
Научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и директор по международным делам Киевской школы экономики Элина Рыбакова считает, что "политически и экономически Путин не заинтересован в том, чтобы лопнул этот экономический пузырь", так как "альтернативы этой макабрической экономике, от которой выигрывает вся страна, не существует".
По ее мнению, милитаризация российской экономики значительно осложняет перспективы прекращения войны в Украине - "возможно, для Кремля более прагматично продолжать эту милитаризацию экономики".