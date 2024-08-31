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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

У России нет ни малейших шансов

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Леонид Швец, автор haqqin.az
31 августа 2024, 22:29 4676

Попытка России заставить НАТО «собрать манатки и убраться на рубежи 1997 года» привели к тектоническим сдвигам. И речь не о невиданной сплоченности Североатлантического альянса и его укреплении двумя скандинавскими членами, и даже не о войне в Украине, приведшей украинские войска на третьем году боев в Курскую область. Резко возросшие риски для безопасности запустили процесс многолетней милитаризации, до- и перевооружения Запада. Последствия этой системной перестройки будут ясны лишь лет через пятнадцать-двадцать. И хороших новостей для России здесь нет.

Ведущее деловое издание Японии газета «Никкэй» опубликовала данные по восьми ведущим оборонным корпорациям США и Евросоюза. На конец 2023 года их заказы на производство оружия и боеприпасов составили 750 миллиардов долларов, рекордная величина. И уже очевидно, что эта планка будет преодолена: в 2024 году в расширение производства военно-промышленные корпорации вложат 10,5 миллиарда долларов, что на треть выше, чем в 2019 году и на 8% больше, чем в 2023 году. Понятно, что и в последующие годы инвестиции в ВПК будут оставаться на высоком уровне.

В ведущих научно-конструкторских центрах и технических лабораториях сейчас рождается образ армии XXI века, и далеко не всем странам он будет по карману

Резко выросший спрос на вооружение и боеприпасы кинулись удовлетворять и компании меньшего масштаба, так что общий рост военного производства на Западе беспрецедентен. Безусловно, здесь сказываются не только боевые действия в Украине, требующие значительных поставок, но и увеличение собственных оборонных трат странами НАТО, их тихоокеанскими партнерами и странами Ближнего Востока, где тоже все не очень спокойно.

Так, Министерство обороны Японии как раз накануне запросило на 2025 финансовый год самую крупную сумму за весь послевоенный период, на 7,4 процента больше, чем в этом году. А к 2027 году Япония выйдет на оборонные траты в 2 процента ВВП, как страны НАТО, которые, кстати, обговаривают перспективу поднятия этого уровня.

В качестве примеров наращивания военного производства отдельными компаниями указывается запланированное увеличение корпорацией Lockheed Martin к 2027 году более чем на 30 процентов выпуска ракет для комплексов ПРО Patriot PAC-3. Больше, чем на треть, вырастет в 2025 году производство боеприпасов для систем реактивного залпового огня HIMARS. А британская корпорация BAE Systems намерена увеличить выпуск 155-миллиметровых гаубиц в 8 раз! Война в Украине продемонстрировала, что постепенный отказ от этого эффективного оружия был преждевременным.

Война в Украине показала, что отказ от 155-миллиметровых гаубиц был преждевременным

Для военно-промышленного комплекса Запада наступили золотые времена. Чистая прибыль восьми лидеров отрасли, ожидается, вырастет на 13% по сравнению с предыдущим годом и составит 29,4 миллиарда долларов, а в следующем году достигнет 32,1 миллиарда. Совокупная цена акций ведущей восьмерки корпораций выросла почти на 90 процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

Перед нами результаты лишь первых лет большого перелома, когда заказчики, и, соответственно, производители сосредоточены на уже освоенных серийных образцах. То есть пока речь идет главным образом о количестве. В борьбе за новые заказы частные корпорации неизбежно увеличат расходы на поиск качественно более эффективных решений, и спустя некоторое время на рынке появятся образцы вооружений, способные преодолевать те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются воюющие стороны на поле боя.

В ведущих научно-конструкторских центрах и технических лабораториях сейчас рождается образ армии XXI века, и далеко не всем странам он будет по карману. Отставание в мире нанотехнологий, искусственного интеллекта и что там еще неизбежно напридумывают лучшие головы будет выглядеть более чем убедительным.

Зачем следовало затевать заведомо проигранное соревнование, памятуя о том, чем для СССР закончилась гонка вооружений, останется одним из самых острых вопросов новейшей российской истории

Поддержать такую гонку вооружений в сколько-нибудь долгой перспективе вряд ли способен даже Китай, столкнувшийся с серьезными внутренними экономическими вызовами и внешними технологическими ограничениями. Для России, львиная доля колоссальных оборонно-промышленных усилий которой уходит сейчас на ремонт и поверхностную модернизацию старой советской техники, - для производства новой, не говоря о создании принципиально новой, просто нет времени и ресурсов, - эта гонка просто не по силам.

Страна, которая уже сейчас рыщет на черном рынке в поиске иностранных чипов для производства мало-мальски современной техники и боеприпасов, не имеет шансов на полноценное оснащение своих Вооруженных сил. Зачем следовало затевать заведомо проигранное соревнование, памятуя о том, чем для СССР закончилась гонка вооружений, останется одним из самых острых вопросов новейшей российской истории.

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