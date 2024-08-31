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Календарь «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем в Англии, заканчиваем в Греции

Эльмир Алиев, отдел спорта
31 августа 2024, 22:56 1557

УЕФА обнародовал расписание матчей основной стадии Лиги Европы, в которой примет участие чемпион Азербайджана "Карабах".

Команда Гурбана Гурбанова стартует 26 сентября гостевым матчем с лондонским "Тоттенхэмом". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Далее будут следующие игры:

3 октября. 20:45. "Карабах" - "Мальме" (Швеция).

24 октября. 20:45. "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды)

7 ноября. 21:45. "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Карабах"

28 ноября. 21:45. "Карабах" - "Лион" (Франция)

12 декабря. 00:00. "Эльфсборг" (Швеция) - "Карабах"

23 января. 21:45. "Карабах" - ФКСБ (Румыния)

30 января. 00:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Карабах".

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