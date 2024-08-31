Календарь «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем в Англии, заканчиваем в Греции
УЕФА обнародовал расписание матчей основной стадии Лиги Европы, в которой примет участие чемпион Азербайджана "Карабах".
Команда Гурбана Гурбанова стартует 26 сентября гостевым матчем с лондонским "Тоттенхэмом". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Далее будут следующие игры:
3 октября. 20:45. "Карабах" - "Мальме" (Швеция).
24 октября. 20:45. "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды)
7 ноября. 21:45. "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Карабах"
28 ноября. 21:45. "Карабах" - "Лион" (Франция)
12 декабря. 00:00. "Эльфсборг" (Швеция) - "Карабах"
23 января. 21:45. "Карабах" - ФКСБ (Румыния)
30 января. 00:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Карабах".