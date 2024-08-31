USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Энергетику Украины восстановят за счет США

31 августа 2024, 23:33 489

Соединенные Штаты Америки выделят 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетики после атак России, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с замминистра энергетики США Дэвидом М. Терком.

«Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в США. Вместе с замминистра Дэвидом М. Терком мы обсудили немедленные шаги, необходимые для восстановления энергетической системы Украины», написала она в соцсети Х.

Министр отметила, что более 50% энергетической инфраструктуры Украины пострадало от российских авиаударов.

Соединенные Штаты Америки выделят 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетики после атак РФ, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с замминистра энергетики США Дэвидом М.Терком.

Россия достигнет Покровска за полмесяца
Россия достигнет Покровска за полмесяца The Telegraph
31 августа 2024, 23:55 737
Календарь «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем в Англии, заканчиваем в Греции
Календарь «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем в Англии, заканчиваем в Греции
31 августа 2024, 22:56 1559
Удар по Дурову. Выстрел по «Гуглу». Снаряд по Маску
Удар по Дурову. Выстрел по «Гуглу». Снаряд по Маску главная тема
31 августа 2024, 22:07 1984
Стало известно, сколько еще сможет воевать Россия
Стало известно, сколько еще сможет воевать Россия
31 августа 2024, 22:15 3952
Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
31 августа 2024, 15:08 11549
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
31 августа 2024, 12:47 7724
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
31 августа 2024, 14:59 9221
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
31 августа 2024, 12:15 6766
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
31 августа 2024, 13:08 7325
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
31 августа 2024, 10:55 10244
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
31 августа 2024, 13:52 7610

ЭТО ВАЖНО

Россия достигнет Покровска за полмесяца
Россия достигнет Покровска за полмесяца The Telegraph
31 августа 2024, 23:55 737
Календарь «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем в Англии, заканчиваем в Греции
Календарь «Карабаха» в Лиге Европы: начинаем в Англии, заканчиваем в Греции
31 августа 2024, 22:56 1559
Удар по Дурову. Выстрел по «Гуглу». Снаряд по Маску
Удар по Дурову. Выстрел по «Гуглу». Снаряд по Маску главная тема
31 августа 2024, 22:07 1984
Стало известно, сколько еще сможет воевать Россия
Стало известно, сколько еще сможет воевать Россия
31 августа 2024, 22:15 3952
Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
31 августа 2024, 15:08 11549
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
31 августа 2024, 12:47 7724
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
31 августа 2024, 14:59 9221
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
31 августа 2024, 12:15 6766
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
31 августа 2024, 13:08 7325
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
31 августа 2024, 10:55 10244
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
31 августа 2024, 13:52 7610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться