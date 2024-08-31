Энергетику Украины восстановят за счет США

Соединенные Штаты Америки выделят 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетики после атак России, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с замминистра энергетики США Дэвидом М. Терком.

«Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в США. Вместе с замминистра Дэвидом М. Терком мы обсудили немедленные шаги, необходимые для восстановления энергетической системы Украины», написала она в соцсети Х.

Министр отметила, что более 50% энергетической инфраструктуры Украины пострадало от российских авиаударов.

Соединенные Штаты Америки выделят 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетики после атак РФ, сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с замминистра энергетики США Дэвидом М.Терком.