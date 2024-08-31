Лавров рассказал, какая страна хочет воевать и не скрывает этого

Единственный заинтересованный в большой войне на Ближнем Востоке - это Израиль, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, «израильское правительство это особо не скрывает»: «Вероятно, они хотят воспользоваться текущим кризисом, чтобы раз и навсегда решить проблемы с ХАМАС, «Хезболлой», проиранскими группировками и самим Ираном.

Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия, но его пытаются провоцировать».