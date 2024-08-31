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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Лавров рассказал, какая страна хочет воевать и не скрывает этого

31 августа 2024, 23:41 1039

Единственный заинтересованный в большой войне на Ближнем Востоке - это Израиль, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, «израильское правительство это особо не скрывает»: «Вероятно, они хотят воспользоваться текущим кризисом, чтобы раз и навсегда решить проблемы с ХАМАС, «Хезболлой», проиранскими группировками и самим Ираном.

Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, не хочет втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия, но его пытаются провоцировать».

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Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе
31 августа 2024, 12:47 7724
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах
31 августа 2024, 14:59 9221
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
31 августа 2024, 12:15 6767
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
31 августа 2024, 13:08 7325
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Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
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31 августа 2024, 13:52 7610
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