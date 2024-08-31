Россия достигнет Покровска за полмесяца

Российские силы значительно ускорили продвижение в сторону Покровска с тех пор, как Украина вывела элитные части для атаки на Курск, говорится в статье The Telegraph.

«Российские силы медленно продвигались к Покровску с тех пор, как захватили стратегический город Авдеевку, находящийся в 30 милях к востоку, в феврале.

Но с тех пор, как Украина вывела элитные части из Донбасса для вторжения в Курск, продвижение России ускорилось.

«Я никогда не видел такого быстрого (российского наступления)», — рассказал командир украинского разведывательного авиационного подразделения, сражающегося в этом районе, газете The Telegraph на этой неделе.

«Это очень быстро. А наша проблема та же: у нас нет пехоты, нет достаточного количества артиллерии или снарядов. У нас нет достаточного количества дронов.

Противник развернул мощные средства радиоэлектронной борьбы, поэтому иногда нам приходится запускать 10, 12, 15 дронов, чтобы уничтожить один танк. Если бы нам повезло найти первый РЭБ-автомобиль, мы могли бы уничтожить остальные.

«Ситуация очень сложная и не в нашу пользу. Самое критическое для нас сейчас - большое количество российских солдат. Они превосходят нас по численности, думаю, как минимум в пять раз».

За последние три недели россияне продвинулись как минимум на пять миль к городу, двигаясь вдоль железной дороги, которая обеспечивает прикрытие для их пехоты.

Ко вторнику они захватили треть Новогродовки, города на железнодорожной линии. К пятнице Новогродовка пала полностью.

Центр оборонных стратегий (ЦОС), украинский аналитический центр, сообщил в оценке в четверг, что русские, вероятно, достигнут Покровска к середине сентября.

Покровск является стратегическим узлом, который соединяет дорожные и железнодорожные пути, поддерживающие украинский гарнизон, удерживающий фронт в других частях Донецкой области. Самая прямая дорога между Покровском и Костянтиновкой уже слишком опасна для использования и, вероятно, будет перекрыта в ближайшие дни или недели.

Если Покровск падет, это серьезно усложнит логистику для украинских войск в районе Торецка, Часова Яра и «крепости» агломерации Славянска, Краматорска и Костянтиновки.

Российские силы также расширяют свой выступ на флангах. В четверг сообщалось о боях на окраинах Селидова, города к юго-востоку от Покровска.

На востоке города, на украинском левом фланге, российские войска вошли в Красный Яр и Гродивку. Эти шаги угрожают окружением крупных участков украинского фронта на севере, около Торецка, и на юге, около Курахова.

Другими словами, россияне готовы захватить значительную часть Донецкой области - одну из своих заявленных целей войны - опасно поставить под угрозу оставшиеся украинские позиции, что создает угрозу наступления на Днепр», - говорится в статье.