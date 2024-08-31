Израильские заложники обнаружены мертвыми
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Армия Израиля сообщила об обнаружении нескольких тел заложников во время боя в секторе Газа.
Как сообщал ранее The Times of İsrael, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что он отдает приоритет сохранению израильских войск в Филадельфийском коридоре, а не спасению жизней оставшихся заложников в секторе Газа.
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