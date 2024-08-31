«Вагнеровцы» прибыли в Сербию

Группа боевиков ЧВК «Вагнер» в конце прошлой недели прибыла в Белград. Часть из них организованно выехала из Африки, еще часть прибыла из России, сообщают близкие к спецслужбам российские телеграм-каналы.

В общей сложности речь идет о не менее 30 специалистах, часть из них имеет сербское происхождение. С какой целью «вагнеровцев» отправили в Сербию, источники не сообщают.