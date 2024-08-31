Россия обогнала США по темпам роста промышленного майнинга

Сегодня криптовалюта становится важным инструментом международной торговли и расчетов. После долгих колебаний это осознали и в Москве, чей доступ к международным рынкам и финансовым ресурсам ограничен влиянием подконтрольных США платежных систем (SWIFT). А переход на расчеты в криптовалютах позволит участвовать в торговле. Дело в том, что криптовалюты децентрализированы, не зависимы от финансовых институтов, что может стать реальной альтернативой подконтрольной Западу системе взаиморасчетов. Поэтому Закон о майнинге, принятый в России в августе, вызвал напряжение в американском истеблишменте. Так, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер отметил даже, что у России теперь есть все шансы победить в борьбе за лидерство в глобальной цифровой экономике. Да, Москва взяла курс на развитие отрасли, разрешив внешнеторговые расчеты криптовалютой и регламентировав условия майнинга в стране. А в США нет единого базового закона, регулирующего развитие криптоиндустрии. Появится ли нормативная база после ноябрьских выборов, зависит от нового президента. Пока же американские майнеры не могут выстраивать долгосрочных стратегий, а аналитики уже говорят о возможной стагнации рынка в стране.

Недавно пятьдесят крупнейших криптовалютных компаний США обратились с открытым письмом к президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с просьбой законодательно урегулировать отрасль, так как недобросовестные игроки занимают нишу, оставленную нерегулируемым рынком, а добросовестные американские компании теряют клиентов и рыночную долю. Пока письмо осталось без ответа. Харрис вообще не высказывалась публично на тему майнинга. А Дональд Трамп, предвыборную кампанию которого поддерживают техногиганты, обещает разработать прокриптационное законодательство. И утверждает, что если криптовалюта будет определять контуры будущего мироустройства, то ее необходимо майнить и производить в США, иначе лидирующее место в этой индустрии займут другие страны. Правда, по объему майнинга США находятся на первом месте с долей 30 % общемирового хешрейта, а Россия с долей 16,25% — на втором. Китай же добровольно вышел из гонки, запретив майнинг еще в 2021 году. Это вызвало иммиграцию части китайских майнеров из Гуанчжоу в Мэриленд вместе с оборудованием. Нынешний же закон о майнинге криптовалют делает Россию более привлекательной. Эксперты прогнозируют миграцию китайских инвесторов в Россию — на лучшие условия.

Главное для майнеров — энергоресурсы. В России электроэнергия в 1,5 раза дешевле, чем в США — 0,094 доллара против 0,137 доллара за 1 кВт/час (по данным на 2023 год). Сегодня средняя стоимость добычи одного биткоина для американских компаний составляет около 43 000 долларов. В России же 20–25 тысяч долларов за один биткоин. В России доступно около 10 гигаватт свободной мощности электрогенерации, хотя в майнинге сегодня используется только 2,8 гигаватта, объемы его можно увеличить в 3-4 четыре раза В США же цены на электроэнергию растут, а в периоды экстремальной жары происходят перебои с электричеством. Так, в Техасе, где сосредоточены более 30% мощностей страны, майнинговые центры вынуждены останавливать вычислительные операции на лето. К тому же развитие американского рынка замедлилось из-за сокращения доходности майнинга и отмены налоговых льгот. Майнинговые операторы покупали оборудование в кредит, но с падением стоимости криптовалюты и ростом цен на электроэнергию не смогли выполнить обязательства и обанкротилась. По итогам прошлого года Россия обогнала США по темпам роста промышленного майнинга и в ближайшем будущем может вырваться вперед по объемам добычи криптовалют. И если Россия сможет занять лидирующую позицию в майнинге, это не только укрепит экономику страны, но и усилит ее геополитическое влияние.