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Ученые смогли полностью излечить рак поджелудочной железы

01:20 932

Ученые заставили иммунную систему мышей "поверить" в наличие вируса в поджелудочной железе, что позволило иммунитету эффективно уничтожать раковые клетки органа, в том числе полностью избавить животных от опухоли.

Результаты исследования приводит Массачусетский университет в Амхерсте (UMass).

Аденокарцинома поджелудочной железы — наиболее распространенная форма рака поджелудочной железы. Лишь 13% больных проживают более пяти лет после обнаружения опухоли.

Одна из причин неэффективности лечения заключается в суперспособности рака поджелудочной обманывать иммунитет пациента. В норме он отвечает за уничтожение опухоли, но раковые клетки могут притворяться здоровыми. Также проблематична доставка лекарств в опухоль из-за ее микроструктуры.

В новом исследовании ученые решили проблему доставки лекарств, использовав наночастицы на основе липидов. В них были упакованы два препарата, которые усиливали действие друг друга. Они активировали особые химические (сигнальные) пути в клетках мышей, которые отвечают за распознавание вирусов.

У восьми из девяти мышей опухоли значительно уменьшились, а у двух из них они исчезли полностью. Ученые назвали такой результат поразительным и отметили, что раньше подобного не удавалось достичь в использованной модели рака поджелудочной.

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