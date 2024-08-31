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Генерал Макмастер: «Трамп постоянно лгал Эрдогану…»

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:33 990

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер, занимавший в 2017–2018 годах пост советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, выпустил книгу под названием «Война с самими собой: Трамп, моя работа в Белом доме».

В этой книге Макмастер, известный негативным отношением к Турции, признает, что Трамп постоянно лгал Эрдогану, защищая сирийское крыло террористической организации РПК — ОНС/СДС. Как пишет Макмастер, Эрдоган требовал от Трампа выдачи Фетхуллаха Гюлена в обмен на пастора Брэнсона, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже.

Трамп поделился своим личным номером с Эрдоганом

«24 ноября 2017 года состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом, - пишет Макмастер в своих мемуарах. - И Путин, и Эрдоган сбили Трампа с толку. Путин хотел, чтобы США ушли, позволив Асаду восстановить контроль над северо-востоком Сирии. Эрдоган же представлял Асада, как неизбежного победителя гражданской войны в Сирии, чтобы предотвратить усиление курдов (речь идет о террористах РПК/ОНС – ред.), стремящихся к независимости и претендующих на восток Турции. В результате, Трамп решил прекратить войну при посредничестве Турции, Ирана и России.

Эрдоган, как и Путин, понимал, как использовать негативное отношение Трампа к военным операциям на Ближнем Востоке. Он называл продолжающиеся поставки оружия Сирийским демократическим силам «пустой тратой денег» и утверждал, что поддержка СДС со стороны США — это «пустое и ненадежное дело». Трамп с этим согласился. «Ты прав, это смешно» - сказал он Эрдогану, а затем добавил: «Я сказал генералу Макмастеру больше никому не поставлять оружие. С этим покончено. Я сказал это генералу Макмастеру прямо в лицо».

Однако Герберт Рэймонд Макмастер, сыгравший ключевую роль в введении ряда санкций против Анкары, утверждает, что Трамп лгал Эрдогану, поскольку никаких указаний ему не давал.

Герберт Рэмонд Макмастер обнародовал сенсационные факты

«Трамп никогда не говорил мне прекратить поставки оружия СДС, - пишет он. - Когда Эрдоган жаловался, что я задерживаю телефонные переговоры, Трамп отчитывал меня. Путин и Эрдоган манипулировали Трампом. Если бы я не вмешался в эту ситуацию, то отказался бы исполнять свои обязанности в качестве советника по национальной безопасности. На многих встречах с Трампом я объяснял ему, что невозможно добиться чего-то от Эрдогана, просто требуя от него что-то. Я настаивал, что мы должны ввести санкции против Турции. Трамп отвечал мне, что я ошибаюсь».

Генерал Макмастер, запомнившийся за год службы в Белом доме значительной поддержкой террористической организации РПК/ОНС, признается, что намеренно препятствовал телефонным переговорам между Эрдоганом и Трампом. Он также пишет, что после этого Трамп передал Эрдогану свой личный номер.

«В другом телефонном разговоре Эрдоган потребовал от Трампа выдать Гюлена в обмен на пастора Брансона и снова заявил, что я мешаю их переговорам, - пишет бывший помощник по национальной безопасности. - Трамп сделал мне выговор. После этого он поделился своим личным номером с Эрдоганом. Неопределенная позиция Трампа по Сирии привела к тому, что в январе 2018 года турецкие войска вошли в Африн. После этого я решил вылететь в Стамбул и встретиться с турецкими официальными лицами, чтобы наладить отношения.

Трамп постоянно лгал Эрдогану, защищая сирийское крыло террористической организации РПК — ОНС/СДС

Генеральный консул США в Стамбуле Дженнифер Дэвис рассказала о сложности этих отношений. Турецкие СМИ обвиняли США в причастности к попытке переворота против Эрдогана в 2016 году. По словам Дэвис, перспективы отношений были весьма мрачными. На следующий день я встретился в дворце Йылдыз с Ибрагимом Калыном, главным советником президента, и Хаканом Фиданом, главой MİT. Я поблагодарил Калына и Фидана за то, что нас приняли в таком историческом месте и сказал им, что, возможно, воспоминания о русско-турецких и османо-персидских войнах, свидетелем которых был этот дворец, могут предотвратить разрыв в наших отношениях. Сначала я хотел услышать их оценку ситуации, поскольку был убежден, что растущий разрыв между США и Турцией может стать самым значительным после окончания холодной войны изменением в геополитической картине. И я считал, что это изменение будет ужасным для обеих сторон.

Калын жаловался на поддержку ОНС со стороны США и на отказ в выдаче Фетхуллаха Гюлена. Затем я достал таблицу, касающуюся сирийской и турецкой стратегий, которые Трамп утвердил за неделю до Рождества. В ней были указаны стратегические цели основных участников сирийской войны, включая Иран, Израиль, Иорданию, Россию, Сирию, Турцию и США. В таблице прослеживалась общая гармония между целями США и Турции. Единственное различие заключалось в стремлении Турции ограничить связи США с СДС. Наши переговоры подтвердили существование двух основных препятствий для улучшения отношений. Для Турции это были Гюлен и поддержка ОНС со стороны США, а для Соединенных Штатов — незаконный арест пастора Эндрю Брэнсона и покупка Турцией у России системы ПВО С-400».

После этой встречи Макмастер сообщил, что Трамп ввел санкции против Турции и намекнул, что в связи с крайне ухудшившимися отношениями в 2018 году началась подготовка к выводу ядерного оружия из военной базы МША Инджирлик.

Калын жаловался на поддержку ОНС со стороны США и на отказ в выдаче Фетхуллаха Гюлена

«Я предложил пересмотреть нашу стратегию в отношении Турции и разработать планы на случай чрезвычайных ситуаций, включая в рамках наихудшего сценария переброску военных активов США, размещенных в Турции. Спустя годы, когда Эрдоган заявил, что ХАМАС — это организация за свободу, я подумал, что настало время Совету национальной безопасности пересмотреть этот план», — пишет американский генерал в своей книге.

Отметим, что в последние месяцы отношения между Турцией и США вновь улучшились. Вашингтон одобрил продажу туркам истребителей F-16. Также ведутся переговоры о возобновлении продажи Анкаре истребителей F-35, прерванные именно при Трампе.

На этом фоне, предложение бывшего советника президента США по национальной безопасности, известного своим негативным отношением к Турции, ввести санкции против Анкары из-за ситуации в Газе, вызывает определенные вопросы.

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