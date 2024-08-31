Генерал Макмастер: «Трамп постоянно лгал Эрдогану…»

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер, занимавший в 2017–2018 годах пост советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, выпустил книгу под названием «Война с самими собой: Трамп, моя работа в Белом доме». В этой книге Макмастер, известный негативным отношением к Турции, признает, что Трамп постоянно лгал Эрдогану, защищая сирийское крыло террористической организации РПК — ОНС/СДС. Как пишет Макмастер, Эрдоган требовал от Трампа выдачи Фетхуллаха Гюлена в обмен на пастора Брэнсона, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже.

«24 ноября 2017 года состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом, - пишет Макмастер в своих мемуарах. - И Путин, и Эрдоган сбили Трампа с толку. Путин хотел, чтобы США ушли, позволив Асаду восстановить контроль над северо-востоком Сирии. Эрдоган же представлял Асада, как неизбежного победителя гражданской войны в Сирии, чтобы предотвратить усиление курдов (речь идет о террористах РПК/ОНС – ред.), стремящихся к независимости и претендующих на восток Турции. В результате, Трамп решил прекратить войну при посредничестве Турции, Ирана и России. Эрдоган, как и Путин, понимал, как использовать негативное отношение Трампа к военным операциям на Ближнем Востоке. Он называл продолжающиеся поставки оружия Сирийским демократическим силам «пустой тратой денег» и утверждал, что поддержка СДС со стороны США — это «пустое и ненадежное дело». Трамп с этим согласился. «Ты прав, это смешно» - сказал он Эрдогану, а затем добавил: «Я сказал генералу Макмастеру больше никому не поставлять оружие. С этим покончено. Я сказал это генералу Макмастеру прямо в лицо». Однако Герберт Рэймонд Макмастер, сыгравший ключевую роль в введении ряда санкций против Анкары, утверждает, что Трамп лгал Эрдогану, поскольку никаких указаний ему не давал.

«Трамп никогда не говорил мне прекратить поставки оружия СДС, - пишет он. - Когда Эрдоган жаловался, что я задерживаю телефонные переговоры, Трамп отчитывал меня. Путин и Эрдоган манипулировали Трампом. Если бы я не вмешался в эту ситуацию, то отказался бы исполнять свои обязанности в качестве советника по национальной безопасности. На многих встречах с Трампом я объяснял ему, что невозможно добиться чего-то от Эрдогана, просто требуя от него что-то. Я настаивал, что мы должны ввести санкции против Турции. Трамп отвечал мне, что я ошибаюсь». Генерал Макмастер, запомнившийся за год службы в Белом доме значительной поддержкой террористической организации РПК/ОНС, признается, что намеренно препятствовал телефонным переговорам между Эрдоганом и Трампом. Он также пишет, что после этого Трамп передал Эрдогану свой личный номер. «В другом телефонном разговоре Эрдоган потребовал от Трампа выдать Гюлена в обмен на пастора Брансона и снова заявил, что я мешаю их переговорам, - пишет бывший помощник по национальной безопасности. - Трамп сделал мне выговор. После этого он поделился своим личным номером с Эрдоганом. Неопределенная позиция Трампа по Сирии привела к тому, что в январе 2018 года турецкие войска вошли в Африн. После этого я решил вылететь в Стамбул и встретиться с турецкими официальными лицами, чтобы наладить отношения.

Генеральный консул США в Стамбуле Дженнифер Дэвис рассказала о сложности этих отношений. Турецкие СМИ обвиняли США в причастности к попытке переворота против Эрдогана в 2016 году. По словам Дэвис, перспективы отношений были весьма мрачными. На следующий день я встретился в дворце Йылдыз с Ибрагимом Калыном, главным советником президента, и Хаканом Фиданом, главой MİT. Я поблагодарил Калына и Фидана за то, что нас приняли в таком историческом месте и сказал им, что, возможно, воспоминания о русско-турецких и османо-персидских войнах, свидетелем которых был этот дворец, могут предотвратить разрыв в наших отношениях. Сначала я хотел услышать их оценку ситуации, поскольку был убежден, что растущий разрыв между США и Турцией может стать самым значительным после окончания холодной войны изменением в геополитической картине. И я считал, что это изменение будет ужасным для обеих сторон. Калын жаловался на поддержку ОНС со стороны США и на отказ в выдаче Фетхуллаха Гюлена. Затем я достал таблицу, касающуюся сирийской и турецкой стратегий, которые Трамп утвердил за неделю до Рождества. В ней были указаны стратегические цели основных участников сирийской войны, включая Иран, Израиль, Иорданию, Россию, Сирию, Турцию и США. В таблице прослеживалась общая гармония между целями США и Турции. Единственное различие заключалось в стремлении Турции ограничить связи США с СДС. Наши переговоры подтвердили существование двух основных препятствий для улучшения отношений. Для Турции это были Гюлен и поддержка ОНС со стороны США, а для Соединенных Штатов — незаконный арест пастора Эндрю Брэнсона и покупка Турцией у России системы ПВО С-400». После этой встречи Макмастер сообщил, что Трамп ввел санкции против Турции и намекнул, что в связи с крайне ухудшившимися отношениями в 2018 году началась подготовка к выводу ядерного оружия из военной базы МША Инджирлик.