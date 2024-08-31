Украина атакует Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк...

Беспилотник сбит в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

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Украинская армия атакует и Брянск. 12 беспилотников самолётного типа в течение часа обнаружено и уничтожено в Брянской области.



Об этом сообщил губернатор Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

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Украинские беспилотники атаковали Воронеж. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - говорится в заявлении.

Также мэрия Белгорода в своем телеграм-канале сообщила об обстреле Шебекино.



Помимо этого, сообщается об обстреле города Курчатово Курской области.