Украинские беспилотники летят и на Москву

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Последний раз Собянин сообщал об атаке дронов 21 августа. Минобороны тогда отчитывалось об уничтожении 11 украинских дронов, а мэр российской столицы называл налет беспилотников «одной из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».