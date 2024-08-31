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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Украинские беспилотники летят и на Москву

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«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Последний раз Собянин сообщал об атаке дронов 21 августа. Минобороны тогда отчитывалось об уничтожении 11 украинских дронов, а мэр российской столицы называл налет беспилотников «одной из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».

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