Наступление российской армии. Украинцы потеряли еще одно село

По словам пресс-секретаря 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олега Калашникова, на сегодня захват Часова Яра остается для россиян одной из приоритетных задач.

Вместе с этим, как отмечают украинские военные эксперты, российские вооруженные силы не оставляют намерений захватить город Часов Яр в Донецкой области. По сообщениям, россияне предпринимают ежедневно около 20 штурмов.

Кроме этого, россияне продвинулись в направлении Константиновки, Гродовки, Галициновки и возле Песчаного Харьковской области", – говорится в сообщении.

"Поэтому мы наблюдаем постоянные штурмы непосредственно на сам город. Также враг пытается штурмовать именно по флангам – это северный и южный – Клещиевка, Андреевка, Григорьевка, Ступочки. То есть везде, где он может. И конечно, пытается наносить как артиллерийское огневое поражение, так и использовать воздушную составляющую и FPV-дроны", – добавил он.

Часов Яр представляет собой стратегическую значимость, речь идет об одном из главных оборонительных узлов с выходом наступающей армии на оперативное пространство к городским агломерациям Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

Более того, Часов Яр – самая большая высота в данном регионе, с которой россиянам будет легче артиллерийским огнем препятствовать логистическим путям украинской армии.

Украинцы предпринимают отчаянные попытки по удержанию рубежей, дают жесткий отпор наступающей армейской группировке.