Наступление российской армии. Украинцы потеряли еще одно село
Российские войска захватили село Парасковиевка Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.
Кроме этого, россияне продвинулись в направлении Константиновки, Гродовки, Галициновки и возле Песчаного Харьковской области", – говорится в сообщении.
Вместе с этим, как отмечают украинские военные эксперты, российские вооруженные силы не оставляют намерений захватить город Часов Яр в Донецкой области. По сообщениям, россияне предпринимают ежедневно около 20 штурмов.
По словам пресс-секретаря 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олега Калашникова, на сегодня захват Часова Яра остается для россиян одной из приоритетных задач.
"Поэтому мы наблюдаем постоянные штурмы непосредственно на сам город. Также враг пытается штурмовать именно по флангам – это северный и южный – Клещиевка, Андреевка, Григорьевка, Ступочки. То есть везде, где он может. И конечно, пытается наносить как артиллерийское огневое поражение, так и использовать воздушную составляющую и FPV-дроны", – добавил он.
Часов Яр представляет собой стратегическую значимость, речь идет об одном из главных оборонительных узлов с выходом наступающей армии на оперативное пространство к городским агломерациям Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.
Более того, Часов Яр – самая большая высота в данном регионе, с которой россиянам будет легче артиллерийским огнем препятствовать логистическим путям украинской армии.
Украинцы предпринимают отчаянные попытки по удержанию рубежей, дают жесткий отпор наступающей армейской группировке.