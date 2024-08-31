Беларусь скапливает военную технику у границы с Украиной

В субботу, 31 августа, в Z-каналах появились кадры переброски в направлении украинской границы белорусской военной техники, на которую нанесен отличительный знак в виде буквы "В.

Речь, в частности, идет о танках и самоходных артиллерийских установках, которые перебрасываются к границе с Украиной железнодорожными составами.