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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Беларусь скапливает военную технику у границы с Украиной

02:56 468

В субботу, 31 августа, в Z-каналах появились кадры переброски в направлении украинской границы белорусской военной техники, на которую нанесен отличительный знак в виде буквы "В. 

Речь, в частности, идет о танках и самоходных артиллерийских установках, которые перебрасываются к границе с Украиной железнодорожными составами. 

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