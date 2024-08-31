Сегодня парламентские выборы в Азербайджане

Сегодня, 1 сентября в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис.

Впервые с 2020 года, после восстановления территориальной целостности выборы в парламент пройдут во всех 125 округах на территории страны.

Избирательные участки откроются в 8:00, процесс продлится до 19:00.

28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

На выборах в Милли Меджлис участвуют 990 кандидатов.