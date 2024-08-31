Алиевы проголосовали на парламентских выборах

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на расположенном в средней школе №6 избирательном участке №1 Сабаильского избирательного округа №7 города Баку.

*** 08:53 Предварительные результаты голосования будут обнародованы сегодня. На все запросы отвечают оперативно. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на пресс-конференции, посвященной началу парламентских выборов. Председатель ЦИК призвал избирателей к активности.

*** 08:42 На участках 122 Ханкендинского избирательного округа началось голосование. С первых минут выборов наблюдается активность избирателей.

*** 08:28 Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов призвал граждан проявить активность на парламентских выборах. С таким призывом глава ЦИК выступил на сегодняшней пресс-конференции. Он подчеркнул, что в день голосования на избирательных участках 1 000 камер приведены в готовность. "Камеры будут записывать ход процесса, пока не будут подготовлены протоколы голосования", - отметил М.Панахов.

*** 08:16 В Нахчыванской АР начались внеочередные парламентские выборы, а также выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики. Голосование стартовало в 08:00 утра.

Перед голосованием председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов провел пресс-конференцию, где рассказал о процессе подготовки к выборам, о работе, проделанной ЦИК в связи с выборами. M.Панахов отметил, что сегодня в Азербайджане исторический день. Председатель ЦИК сообщил, что парламентские выборы охватывают 125 округов, всего 6478 избирательных участков (6343 постоянных, 135 временных). Было отмечено, что впервые на освобожденных территориях Азербайджана проходят парламентские выборы. На освобожденных территориях будут функционировать 54 избирательных участка, 34 из которых-постоянные, 20-временные. Веб-камеры установлены на 1000 участках, охватывающих 119 избирательных округов. На парламентских выборах правом голоса могут воспользоваться 6 421 960 избирателей. Из них 47,55 процента составляют мужчины и 52,45 процента-женщины. В день голосования 374 избирателям исполнится 18 лет. Число избирателей, которые впервые примут участие в выборах в Милли Меджлис, составляет 51 141 человек. Для голосования было распечатано 6 516 567 бюллетеней. Для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировались 112 749 местных, 598 международных наблюдателей (из 51 структуры, граждане 69 стран). Голосование завершится в 19:00. Отметим, что Информационный центр “Выборы” секретариата ЦИК предоставит предварительную информацию о ходе и результатах голосования в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00 часов. Информация о ходе и результатах голосования считается первичной информацией, не имеющей юридического значения.

*** 8:00 В Азербайджане началось голосование на внеочередных парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени.