Байден настроен оптимистично

Участники международных консультаций по введению режима прекращения огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей по возможной сделке. Об этом сообщил в субботу журналистам президент США Джо Байден.

"Мы думаем, что сможем заключить сделку, они (стороны) все сказали, что согласились с принципами [соглашения]", - приводит пресс-пул Белого дома слова американского лидера, который проводит свой отпуск в штате Делавэр.

Байден добавил, что "по-прежнему настроен оптимистично" в то время, когда участники консультаций "продолжают проводить встречи". "Пора положить конец этой войне", - сказал он. "Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения", - отметил президент.

Он рассказал об обнаружении в секторе Газа нескольких тел погибших. "Власти Израиля обнаружили тела в Газе. Я не уверен в их точном количестве. Они хотят опознать тела, есть много предположений о том, кто они. Я не имею права делать это в данный момент", - сказал глава государства.

Армия обороны Израиля ранее сообщила об обнаружении во время боя в секторе Газа нескольких тел заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.