Российская армия стирает контролируемую Украиной часть Курской области

Российские войска наносят удары по городу Суджа Курской области РФ. Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск Украины.

Как отмечается, «россияне наносят удары по городу управляемыми авиационными бомбами (КАБами), а также обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе».

В Сухопутных войсках говорят, что «в пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а авиация нанесла удары по домам в частном секторе».

По информации Сухопутных войск, «сейчас в городе, где было около 5 тысяч местных жителей, остались примерно две сотни человек. Подавляющее большинство - это люди пенсионного возраста».

В городе нарушено водоснабжение.