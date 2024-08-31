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Самолет Eva Airways экстренно приземлился в Баку

09:56 355

Командир экипажа воздушного судна тайваньской авиакомпании Eva Airways, выполнявшего рейс Банконг-Вена, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Об этом информирует пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Boeing 787 приземлился в аэропорту Баку в 06:49 по местному времени.

Медицинский персонал зафиксировал отсутствие пульса у пассажира и немедленно приступил к оказанию необходимой помощи. Однако, несмотря на все усилия, к сожалению, спасти жизнь пассажира не удалось.

Международный аэропорт Гейдар Алиев выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего.

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