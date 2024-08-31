Самолет Eva Airways экстренно приземлился в Баку
Командир экипажа воздушного судна тайваньской авиакомпании Eva Airways, выполнявшего рейс Банконг-Вена, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Об этом информирует пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.
Самолет Boeing 787 приземлился в аэропорту Баку в 06:49 по местному времени.
Медицинский персонал зафиксировал отсутствие пульса у пассажира и немедленно приступил к оказанию необходимой помощи. Однако, несмотря на все усилия, к сожалению, спасти жизнь пассажира не удалось.
Международный аэропорт Гейдар Алиев выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего.