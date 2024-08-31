Нефтебаза в Ростове горит четвертые сутки!
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Нефтебаза Росрезерва "Атлас" в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области горит четвертые сутки после нанесенного украинским дроном ракетного удара.
В субботу, 31 августа, "Радио Свобода" опубликовала спутниковый снимок, свидетельствующий о продолжении пожара на объекте.
На фото непосредственно заметны языки пламени, охватившие несколько резервуаров с топливом, а также густой черный дым, поднимающийся над базой. Снимок сделан 31 августа.
Ниже приводится фото "Радио Свобода":
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