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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Российский МИД о планах атаки на страны НАТО

10:45 1394

В российском МИД заявили, что у РФ нет планов атаковать натовскую территорию.

Ранее в СМИ появились сообщения о начале строительства Литвой военной базы, где к концу 2027 года будут размещены 4000 солдат бундесвера.

"Германия характеризует развертывание своих войск в Литве как "историческое решение"", - указали в МИД, добавив, что "первые военнослужащие прибыли в апреле этого года, в 2025 году планируется объявить об официальной "активации" немецкой бригады".

"Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие 5-7 лет "может атаковать" натовскую территорию", - сказали в МИД.

"Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет", - заявили в МИД РФ.

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