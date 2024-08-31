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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Израиль по-прежнему взрывают: есть погибшие

10:58 898

Недалеко от города Хеврон на Западном берегу реки Иордан был совершен теракт, в результате которого погибли двое мужчин и одна женщина, сообщают израильские СМИ.

По данным служб безопасности, по их автомобилю был открыт огонь из проезжающей машины.

Многочисленные силы безопасности ведут поиски террористов, обстрелявших автомобиль. На месте происшествия была обнаружена брошенная машина.

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