Драка кандидата в депутаты с наблюдателем в Нефтчале
11:16 3213
На фоне благополучных парламентских выборов в Азербайджане напряженная ситуация сохраняется в Нефтчалинском избирательном округе.
Между кандидатом в депутаты Вафой Наги и наблюдателем другого кандидата Танзилей Рустамханлы - супругой действующего депутата Сабира Рустамханлы - произошла потасовка. На сцене и рукоприкладство…
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