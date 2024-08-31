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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Драка кандидата в депутаты с наблюдателем в Нефтчале

кипят выборные страсти, видео!
Отдел информации
11:16 3213

На фоне благополучных парламентских выборов в Азербайджане напряженная ситуация сохраняется в Нефтчалинском избирательном округе.

Между кандидатом в депутаты Вафой Наги и наблюдателем другого кандидата Танзилей Рустамханлы - супругой действующего депутата Сабира Рустамханлы - произошла потасовка. На сцене и рукоприкладство…

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