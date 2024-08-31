Великобритания готовит новых солдат для Украины

В Великобритании в рамках операции "Интерфлекс" будущие командиры взводов ВСУ под руководством австралийских и финских инструкторов учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ и показали фото с учений.

"Начиная с этапа сбора и анализа разведывательной информации, подготовки и доведения боевого приказа, наши военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач", - отметили в сообщении.

Также украинские солдаты проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности.