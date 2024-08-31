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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Разбился российский вертолет: 22 погибших

11:47 1606

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом сообщает МЧС России.

"С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что накануне, 31 августа, вертолет Ми-8 пропал на Камчатке.

На борту пропавшего вертолета было 22 человека, сообщает Росавиация.

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