Разбился российский вертолет: 22 погибших
11:47 1606
Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом сообщает МЧС России.
"С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь", - сказали в пресс-службе.
Напомним, что накануне, 31 августа, вертолет Ми-8 пропал на Камчатке.
На борту пропавшего вертолета было 22 человека, сообщает Росавиация.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!