Разбился российский вертолет: 22 погибших

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом сообщает МЧС России.

"С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что накануне, 31 августа, вертолет Ми-8 пропал на Камчатке.

На борту пропавшего вертолета было 22 человека, сообщает Росавиация.