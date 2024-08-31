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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Хикмет Гаджиев предлагает упразднить миссию Евросоюза на границе с Азербайджаном

12:02 1099

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал упразднить пограничную миссию Евросоюза вблизи азербайджанской границы.

«Азербайджан и Армения согласовали регламент. В соответствии с договоренностью создаются фундамент и рамки, чтобы можно было провести процесс делимитации. Процесс будет продолжаться и дальше на двусторонней основе в условиях взаимопонимания. Процесс делимитации границ носит чисто двусторонний характер», - говорится в заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, опубликованном в Х.

«Учитывая, что процесс протекает в условиях мира и взаимопонимания между двумя государствами, мы считаем, что необходимости в пограничной миссии Европейского союза, которая действует со стороны Армении вблизи азербайджанской границы, больше нет. Настало время ее упразднить», - заявил Хикмет Гаджиев.

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