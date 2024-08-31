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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Хикмет Гаджиев ответил Пашиняну: «В регионе царит напряженность»

12:09 1479

В заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть достаточно противоречивые, не соответствующие действительности моменты.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армения проводит политику милитаризации, это факт. В этом ей оказывают серьезную поддержку ряд западных стран, особенно Франция. Это служит созданию напряженности в регионе Южного Кавказа», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с серией громких заявлений. В частности, глава армянского правительства предложил провести встречу с президентом Азербайджана на границе, начать переговоры об установлении дипотношений с Азербайджаном, а также высказал пессимистическую оценку в отношении возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана.

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