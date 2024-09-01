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Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева

что происходит?
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
12:55 3662

Итак, помощник президента Алиева выступил с громким заявлением. В интервью американскому изданию POLITICO Гаджиев недвусмысленно сказал, что подписание документа о совместной работе правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией является «достаточным основанием для вывода миссии Европейского союза из Армении».

Haqqin.az уже сообщал о важном соглашении между Азербайджаном и Арменией, которое было подписано 30 августа после нескольких месяцев прямых и напряженных переговоров. По всей видимости, подписанный документ будет синхронно опубликован 2 сентября, после чего стороны начнут внутренние процедуры для его ратификации.

Что кроется под заявлением Гаджиева?

Согласование и парафирование документа заняло больше времени, чем ожидалось: комиссия по вопросам границ, возглавляемая вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, должна была подписать документ до 1 июля в соответствии с договоренностями, достигнутыми 19 апреля 2024 года на границе двух стран.

Таким образом, определение регламента, регулирующего совместную работу правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ, открывает путь к дальнейшим переговорам по пограничным вопросам.

Издание POLITICO, ссылаясь на вчерашнюю пресс-конференцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отмечает, что стороны близки к заключению мирного соглашения как никогда.

Напомним, что Пашинян заявил, что его правительство официально предложило Азербайджану подписать мирный договор, отметив, что за последние месяцы был достигнут значительный прогресс по ключевым вопросам в ходе двусторонних переговоров.

Заявление армянского премьер-министра прозвучало на следующий день после подписания документа о совместной работе правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

Почему Пашиняну нужно соглашение?

Американское здание подчеркивает, что официальный Баку последовательно выступает против миссии Брюсселя, утверждая, что ее присутствие «увеличивает риск конфликта».

Haqqin.az напоминает, что Азербайджан пока не дал ответа на предложение армянской стороны о подписании мирного договора на основе согласованных пунктов.

В армянской пророссийской оппозиции же высказывают мнение, что «такой неполный мир необходим Николу Пашиняну для сохранения власти на парламентских выборах 2026 года».

Артур Хачатрян раскрывает суть вопроса

Депутат от фракции «Армения» Артур Хачатрян утверждает — Пашинян прекрасно понимает, что подписание документа, не решающего существующие проблемы между Азербайджаном и Арменией, бессмысленно. Однако премьер, мол, стремится подписать его ради определенных целей.

«Пашиняну нужен листок бумаги с написанным на нем миром, чтобы с этим листком, миром в больших кавычках, потому что это будет капитуляция, он мог поехать по регионам Армении, помахать им и использовать этот листок бумаги для проведения кампании. Он будет говорить: «Смотрите, я принес мир. Если вы не проголосуете за эту мирную программу, этот хрупкий мир превратится в войну», — заявил оппозиционный депутат.

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