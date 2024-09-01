Итак, помощник президента Алиева выступил с громким заявлением. В интервью американскому изданию POLITICO Гаджиев недвусмысленно сказал, что подписание документа о совместной работе правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией является «достаточным основанием для вывода миссии Европейского союза из Армении». Haqqin.az уже сообщал о важном соглашении между Азербайджаном и Арменией, которое было подписано 30 августа после нескольких месяцев прямых и напряженных переговоров. По всей видимости, подписанный документ будет синхронно опубликован 2 сентября, после чего стороны начнут внутренние процедуры для его ратификации.

Согласование и парафирование документа заняло больше времени, чем ожидалось: комиссия по вопросам границ, возглавляемая вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, должна была подписать документ до 1 июля в соответствии с договоренностями, достигнутыми 19 апреля 2024 года на границе двух стран. Таким образом, определение регламента, регулирующего совместную работу правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ, открывает путь к дальнейшим переговорам по пограничным вопросам. Издание POLITICO, ссылаясь на вчерашнюю пресс-конференцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отмечает, что стороны близки к заключению мирного соглашения как никогда. Напомним, что Пашинян заявил, что его правительство официально предложило Азербайджану подписать мирный договор, отметив, что за последние месяцы был достигнут значительный прогресс по ключевым вопросам в ходе двусторонних переговоров. Заявление армянского премьер-министра прозвучало на следующий день после подписания документа о совместной работе правительственных комиссий по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

Американское здание подчеркивает, что официальный Баку последовательно выступает против миссии Брюсселя, утверждая, что ее присутствие «увеличивает риск конфликта». Haqqin.az напоминает, что Азербайджан пока не дал ответа на предложение армянской стороны о подписании мирного договора на основе согласованных пунктов. В армянской пророссийской оппозиции же высказывают мнение, что «такой неполный мир необходим Николу Пашиняну для сохранения власти на парламентских выборах 2026 года».