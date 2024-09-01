Удары России по Украине: 160 ракет, 780 КАБов, 400 атак БпЛА
13:21 1893
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабах ракетных и бомбовых ударов России по Украине.
Украинский лидер призвал к усилению защиты украинских городов и подготовке ответных ударов по России.
«В течение прошлой недели Россия применила против Украины более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БпЛА различных типов», - говорится в заявлении Зеленского.
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