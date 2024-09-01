Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву

На вчерашней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен восстанавливать посредничество Москвы в мирных переговорах с Азербайджаном, поскольку не считает его эффективным. Как выяснилось, в ходе недавнего телефонного разговора с президентом Путиным премьер-министр Армении сообщил, что предпочитает вести с Азербайджаном прямые переговоры и готов встретиться с президентом Ильхамом Алиевым на границе двух стран. Напомним, что, находясь недавно в Баку с государственным визитом, президент России призвал «вернуть переговоры между Азербайджаном и Арменией как по мирному договору, так и по делимитации границ и открытию коммуникаций на московскую площадку».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, разумеется, поддержал призыв своего президента, заявив журналистам в Баку, что «единственной рамкой для урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией остаются трехсторонние соглашения, достигнутые при участии Москвы». После завершения визита Путин проинформировал Пашиняна о результатах переговоров с азербайджанским лидером, после чего состоялся еще один телефонный разговор между президентами Азербайджана и России. Поскольку Армения, как известно, бойкотировала московскую переговорную площадку, реакция Еревана на «предложение Путина» ожидалась с особым интересом. Даже несмотря на то, что все прекрасно понимали и сторонники Пашиняна говорили об этом открыто, что положительного ответа от руководства Армении не будет. Окончательную ясность в этот вопрос внес сам Пашинян, собрав в Ереване пресс-конференцию, на которой раскрыл содержание своего телефонного разговора с Путиным.

Отметим, что нежелание принимать посредничество России Никол Пашинян сформулировал в предельно дипломатичной форме, заявив, что «принципиально не отвергает посредничество той или иной страны», но при этом предпочитает вести прямые переговоры с Ильхамом Алиевым и готов встретиться с президентом Азербайджана на границе. После чего, сославшись на известное заявление Сергея Лаврова о том, что Армения «саботирует открытие Зангезурского коридора», армянский премьер попытался объяснить, почему невозможно посредничество России. «Я не исключаю какого-либо посредничества, но это зависит от множества обстоятельств, которые нужно оценить, - отметил Пашинян. - Если говорить прямо: как вы представляете ситуацию, в которой посредником, например, по вопросу региональных коммуникаций выступает страна, обвиняющая Армению в саботаже этой темы? Институт, выступающий с подобным заявлением, уже сам выводит себя из всех возможных вопросов, связанных с посредничеством. Где это видано, чтобы посредник выдвигал обвинения, да еще и абсолютно безосновательные, а потом мы бы сказали: «Иди, выступи посредником?»